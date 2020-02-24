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Из-за солнечной активности в Татарстане временно не будут работать телевизоры

Сигнал может полностью пропасть вплоть до 10 минут.

В силу астрономического явления в Татарстане в период с 21 февраля по 15 марта 2020 года может ухудшиться прием на спутниковых антеннах. Об этом сообщает Минсвязи РТ.

Как сообщает ФГУП «Космическая связь», солнечная активность может создать помехи в приеме сигнала радиовещания и цифрового телевидения. Возможны кратковременные ухудшения приема цифрового эфирного телевидения и радиовещания, вплоть до полного пропадания на 10 минут.

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