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Сборная России по баскетболу выиграла в Перми у сборной Северной Македонии

23 очка Виталия Фридзона предопределили победу россиян.

Свой очередной матч квалификации к Евпрбаскету сборная России проводила в Перми против сборной Северной Македонии и сумели вырвать победу — 77:67 (19:20, 19:16, 19:17, 20:14).

23 очка Виталия Фридзона предопределили победу россиян. Помогло и внедрение в команду Боломбоя из ЦСКА (10 очков). На счету Дмитрия Кулагина — 15 очков. Артем Клименко из УНИКСа участия в игре не принимал.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс» дома обыграл минское «Динамо».


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