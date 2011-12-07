«Ак Барс» дома обыграл минское «Динамо»

Рейдеборн стал на этот раз защитником ворот «Ак Барса». И вот при уверенной защите в большинстве Станислав Галиев вроде бы забил, но видеоповтор показал — нет гола. И не было никаких голов в первом периоде, хотя казанцы еще раз имели численный перевес. А счет был открыт на 24- минуте, когда Шэйн Принс, перехватив неудачную передачу, вышел один на один с Рейдеборном и забил — 0:1.

К счастью, за пять минут до второго перерыва Андрей Педан мощным бросоком счет сравнял — 1:1.

Но буквально через пару минут Андрей Костицын вновь вывел минчан вперед — 1:2. Рейбеборн здесь явно сплоховал.

Сплоховал он и в начале третьего периода, пропустив в меньшинстве от худшей команды лиги по игре в большинстве — 1:3 на 43-й минуте после броска Павловича.

Но в большинстве волжане счет сократили — Михаил Глухов отличился — 2:3.

Теперь надо было сравнивать счет, и сделал это Кирилл Петров на 52-й минуте — 3:3. А тут и победная шайба подоспела — Тихонов отличился — 4:3. Видеопросмотр был долгим, но признал легитимность гола.

Увы, за три минуты до конца третьего периода казанцы пропустили в меньшинстве. Но тут же Данис Зарипов забил в большинстве — 5:4 — спасибо, капитан! Так что «Ак Барс» продолжает борьбу за Континентальный кубок с ЦСКА.