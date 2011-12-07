У троих пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус

Стали известны итоги обследования, прибывших в казанскую больницу россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

По словам медиков, у троих пассажиров выявлена инфекция COVID-19, знакомая нам как «Коронавирус». Важно отметить, что протекает заболевание в легкой форме, поскольку оно практически идентично обычному гриппу, а летальностью от него ниже, чем от других нашумевших инфекций.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, жизни россиян ничего не угрожает. Отметим, что большинство заболевших коронавирусом люди старше 65 лет. Молодые люди почти не подвержены этому вирусу. А повышение смертности в Китае объясняется тем, что в Ухане, где и началась эпидемия, нет развитой медицины.

На данный момент в больнице Казани созданы все условия для карантина. Медицинский центр обеспечен необходимыми препаратами, а его сотрудники прошли дополнительную подготовку и обладают высоким уровнем профессионализма. Медперсонал все две недели также будет жить в специальном боксе.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, что Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян.