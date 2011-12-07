В Казани мужчина проиграл спор и искупался в луже

В Казани двое молодых парней сыграли в популярную во всем мире китайскую игру «Камень, ножницы, бумага», после чего проигравший должен был искупаться в луже. Видео, выложенное в социальные сети, быстро обрело популярность.

В ролике видно, как проигравший снимает с себя верхнюю одежду и футболку, а затем ныряет в лужу, словно в воду. На видео смельчак имитирует плавание. В комментариях под снятым видео у зрителей была неоднозначная реакция.