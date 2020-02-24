В Китае разработали вакцину от коронавируса. Об этом заявил в Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй, сообщает ТАСС.

По его словам, врачи надеются победить эпидемию новой вакциной, но она пока что нуждается в дополнительном тестировании.

«Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань), в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже — где-то в течение марта», — сказал посол КНР.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что у троих пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус.