В РТ на 1000 мужчин приходится 1158 женщин

Татарстанстат представил демографический портрет мужчин РТ. Данные, на основе всероссийской переписи населения 2010 представлены на сайте ведомства.

Так, средний возраст татарстанца увеличился на 0,7 года до 36,8 года.

Мужская половина населения республики составляет 46% от всего населения: 45,6% в городах, 48,7% в селах. Средний возраст в городах составил 35,8 года, в селах — 39,6 года.

Продолжительность жизни татарстанцев составляет 68,9 года, что превышает показатель 2010 года на 4,5 года.

В 2010 году на 1000 мужчин приходилось 1166 женщин, сегодня на то же число татарстанцев приходится 1158 жительниц республики.