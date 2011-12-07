Магазинные воришки хвастаются украденным в соцсетях

Прошу знакомую, работающую в одном из отделов крупного казанского торгового центра, рассказать, как это происходит. Иду с ней по торговому залу и замечаю, что при входе стоит суровая охрана, которая внимательно следит за каждым выходящим покупателем, а в самом зале кругом глазки видеокамер. И такие серьезные меры безопасности не спасают от воров?!

- Часто воришки умудряются найти слепые зоны и пронести украденные вещи. Поэтому главный способ борьбы с кражами - алармирование товара. На всю одежду прикрепляется аларм - специальный датчик, который издает громкий сигнал при прохождении через ворота. В этом случае я тщательно осматриваю сумку и одежду покупателя, - говорит охранник Вадим.

- А если снять датчик?

- В таком случае сигнал не прозвучит. Но и на этом можно попасться. На дорогой одежде есть специальные алармы с проводами - если перерезать их, то появится громкий звук, - объясняет Вадим.

Внутри отдела вижу, как по залу снуют покупатели, пытаясь заполучить желанный товар в последний день скидки. А продавцы-консультанты резво бегают по отделу, еле успевая развешивать новые вещи. Интересно, как в такой суматохе уследить за всеми покупателями? Подхожу к одному из продавцов, который стоит на входе в примерочную кабинку.

- У вас обновление ассортимента?

- Да, оно происходит несколько раз в сезон. Поэтому в эти дни особенно много посетителей, следовательно, и продажи большие, - отвечает продавец Ольга.

- Риск совершения кражи наверняка увеличивается?

- Конечно, в таком ритме тяжело наблюдать за каждым клиентом. И хотя нас учат усиленно следить за посетителями, чтобы воровства было как можно меньше, к сожалению, кражи случаются постоянно. В конце каждого месяца мы подсчитываем сумму, на которую был украден товар. Цифры порой переваливают за миллион рублей.

«Что же толкает людей на мелкие кражи?» - этот вопрос «КВ» задали нашему постоянному эксперту - доценту кафедры психиатрии КГМУ Юрию Калмыкову.

- Большая часть краж из магазинов является результатом преступлений, которые совершают склонные к антисоциальному поведению молодые люди либо инфантильные взрослые. Причем в некоторых случаях молодежь даже с гордостью выставляет фотографии украденных вещей в социальных сетях, на чем и попадается. В интернете также существуют сайты, на которых воришки обмениваются информацией о том, в каких магазинах и какими способами можно безнаказанно красть.

Лишь одна из двадцати краж совершается психически больными людьми, страдающими клептоманией. Сутью клептомании является не приобретение какой-либо вещи, а связанные с процессом кражи острые ощущения. Клептоманию наряду с патологической страстью к поджогам, бродяжничеству и азартным играм психиатры относят к группе заболеваний, связанных с расстройством привычек и влечений.