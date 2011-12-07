Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Памятник Фикряту Табееву появится в Набережных Челнах

Памятник Табееву будет установлен на городской набережной, которую назвали его именем.
Благодаря Фикряту Табееву получилось так, что «КАМАЗ» был построен именно в Набережных Челнах. В годы строительства автогиганта он был руководителем Татарстана, и благодаря его усилиям город и завод появились на берегу Камы, пишет «Челнинские известия».
КВ
Лента новостей