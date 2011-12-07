Памятник Фикряту Табееву появится в Набережных Челнах

Благодаря Фикряту Табееву получилось так, что «КАМАЗ» был построен именно в Набережных Челнах. В годы строительства автогиганта он был руководителем Татарстана, и благодаря его усилиям город и завод появились на берегу Камы, пишет «Челнинские известия».