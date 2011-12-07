В крымском зоопарке показали, как слонихе из Казани делают маникюр

Стало известно, как проводят время слонихи из Казани, которые отправились в зоопарк в Крыму после драки на шоу. Видео опубликовал директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков.

«Олег Зубков делает огромной слонихе педикюр!» — написал он под роликом в своих социальных сетях.

На кадрах видно, как наслаждается животное, подставляя для процедур ноги. «Вот первый день слонов в „Тайгане“ и я пытаюсь найти контакт со слонихой Женей (Дженни — прим. Ред.)», — говорит он в видео. Зубко также рассказал, что знает, как расположить к себе животное. Секрет кроется в том, что слонам нравятся, когда их чешут железной щёткой.

«На то она и слоновья кожа, что она очень толстая и именно ощущения от простой щётки они не испытают. Нужна именно железная», — продолжил он, добавив, что уже почистил ей ногти, складки кожи, а также почесал за ушками.

«Сегодня Женю выпустили в вольер, а Магда осталась в зимнем помещении. Это впервые за много-много десятков лет, когда слонихи живут отдельно. Поэтому вполне естественно, что Женя очень переживает, что с Магдой. Но, как говорит дрессировщик Сергей, мы не уверены, что когда выпустим вторую слониху (Магду), у них не произойдёт опять конфликт. Поэтому чтобы уверенность у нас эта закрепилась, мы несколько дней будем наблюдать за настроением, психологическим состоянием Жени», — резюмировал он.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что выступать в шоу подравшиеся в Казани слонихи больше не будут, их отправили на пенсию. Слоних, которые больше 40 лет выступали в цирке, отправили на заслуженный отдых в Крым.