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Мэрия Казани: «Более 500 детей и родителей 175-й гимназии планируют отдохнуть море»

Часть детей и родителей выбрали отдых в санаториях и лагерях Татарстана.

Самым популярным направлением среди детей и родителей из 175-й гимназии стал отдых на море. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Ирек Ризванов.

«Была проведена кропотливая работа по анализу пожеланий детей и родителей 175-й гимназии. 14 и 15 мая совместно с руководством Министерства образования и науки провели родительские собрания, где озвучили возможные варианты летнего отдыха и реабилитации. Самым популярным направлением стал отдых на море, его выбрали 573 человека. Чуть менее людей выбрали санаторий по путевке „Мать и дитя“, а также отдых в лагерях Татарстана. 84 человека отказались от предоставленной возможности, а часть детей пока не определись со своим выбором», — сказал спикер.

Ранее сообщалось, что для выпускников гимназии № 175 на полтора часа будет увеличена продолжительность экзаменов.

КВ
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