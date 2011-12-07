Рекордные 35 тысяч выпускников сдали ОГЭ по русскому языку

Основной период проведения государственной итоговой аттестации для учеников 9-х классов продлится до 2 июля. Пресс-служба Минобрнауки РТ сообщила, что в этом году в Татарстане экзамены сдали 35 тыс. 851 школьник, из них 216 человек с ограниченными возможностями здоровья.

«Для ОГЭ по русскому языку организовано 144 пункта проведения экзамена, из них — шесть по медицинским показаниям организуется на дому. Экзамен по русскому языку в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) сдают 342 выпускника, из них 295 человек с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. ГВЭ проводится в 88 пунктах, в том числе 38 — организовано на дому», — подтвердили в министерстве.

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут. ОГЭ проходит в специально оснащенных пунктах, где ведется видеонаблюдение. Во время проведения экзамена учеников контролируют 142 общественных наблюдателя. Затем просматривать видеоматериалы будут 188 общественных наблюдателей из числа студентов профессиональных образовательных организаций Татарстана.

Во всех пунктах сдачи должны соблюдаться меры эпидемической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Экзамены по предметам по выбору из-за пандемии отменены. Выпускники 9 классов сдают основной государственный экзамен только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

В плане предусмотрены резервные дни для сдачи русского — 8 и 30 июня, а 16 июня и 2 июля по математике. Сдать экзамены в резервные дни смогут ученики, пропустившие основные сроки или не завершившие написание работы по болезни или другой уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат.