Солисту группы «Волга-Волга» понадобилась операция: Антон Салакаев упал с электросамоката в Нижнем Новгороде

Солисту группы «Волга-Волга» Антону Салакаеву понадобилась операция после падения с электросамоката. Как рассказал музыкант, он упал с него, решив прокатиться перед концертом по набережной во время гастролей в Нижнем Новгороде. После падения он все же отыграл концерт для нижегородцев, а после Салакаеву понадобилась медицинская помощь.

В результате выяснилось, что музыкант получил серьёзные травмы: у него сломаны три ребра и порвана связка плеча. Сейчас солист ВИА находится на операции в РКБ.

«Находясь в больничной палате, я бы хотел вас предостеречь вас, предупредить — пользуйтесь самокатами максимально осторожно. Если вы катаетесь на самокате, делайте это со всеми мерами предосторожности», — пожелал Антон Салакаев.

Напомним, 22 мая солист и художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» стал заслуженным артистом Республики Татарстан. Звание музыканту вручили в канун 25-летия коллектива.

«Казанские ведомости» уже писали о том, что татарстанское ГИБДД озаботилось правилами для кикшеринга самокатов. Госавтоинспекцию беспокоит рост числа инцидентов с участием полюбившегося горожанам вида транспорта: ведомство предлагает снизить порог скорость электросамокатов, установить для них официальные парковки и проработать вопросы идентификации человека, который берёт самокат напрокат.