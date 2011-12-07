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Два работника частной школы получили задерживаемую зарплату

В Татарстане ведется постоянная работа с руководителями предприятий, организаций, которые задерживают выплату заработной платы своим сотрудникам.

Частная школа «Веста», расположенная в Набережных Челнах, погасила долги по заработной плате перед двумя сотрудниками. Общая сумма погашенного долга составила 148,5 тысяч рублей.

Пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что в Татарстане ведется постоянная работа с руководителями предприятий, организаций, которые задерживают выплату заработной платы своим сотрудникам. Эта работа проводится представителями Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения. 

КВ
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