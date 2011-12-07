Исполком Казани закупил 94 квартиры для переселения жильцов аварийных домов

Начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов сообщил, что в этом году в Казани расселят пять аварийных домов. Об этом он рассказал на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ.

По словам Шамсутдинова, предусмотрено расселение пяти аварийных домов, находящихся на улицах Базарная, Бирюзовая, Затонская и Колымская. В них на данный момент проживает 271 человек. Для переселения жильцов исполком города закупил 94 квартиры на общую сумму более чем 144 млн рублей. Восемь семей уже получили ключи от долгожданных квартир, отметил он.

В прошлом году были расселены 16 аварийных домов и 55 семей переехали в новые квартиры.