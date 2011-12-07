Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Таможенники Татарстана не допустили ввоз 257,59 л нелегального алкоголя

На одного человека беспошлинно ввозить через границу ЕАЭС можно только 3 л алкоголя.

Таможенники Татарстана не допустили ввоз 257,59 л нелегального алкоголя. Изъятый товар передали в Межрегиональное управление федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, алкоголь будет уничтожен. Сейчас готовятся документы о передаче еще чуть более 161 л конфискованных напитков. На одного человека беспошлинно ввозить через границу ЕАЭС можно только 3 л алкоголя. А чтобы ввезти до 5 л, нужно подать пассажирскую декларацию и заплатить пошлину в размере 10 евро за каждый литр.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность: штраф от половинной до двукратной стоимости товаров с их конфискацией или без нее.  

КВ
Лента новостей