Таможенники Татарстана не допустили ввоз 257,59 л нелегального алкоголя. Изъятый товар передали в Межрегиональное управление федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, алкоголь будет уничтожен. Сейчас готовятся документы о передаче еще чуть более 161 л конфискованных напитков. На одного человека беспошлинно ввозить через границу ЕАЭС можно только 3 л алкоголя. А чтобы ввезти до 5 л, нужно подать пассажирскую декларацию и заплатить пошлину в размере 10 евро за каждый литр.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность: штраф от половинной до двукратной стоимости товаров с их конфискацией или без нее.