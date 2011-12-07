Татарстанцы рассказали, каким должен быть президент

Татарстанцы рассказали, каким они хотели бы видеть будущего президента РТ. Журналист из Татарстана Юрий Воробьев выпустил ролик на YouTube «Глас народа».

«Президент должен быть всенародно избранным, значит, народу и решать. Но я сделал этот проект, чтобы простые, конкретные люди, а не абстрактный „народ“, сами ответили на эти вопросы», — отметил Воробьев в анонсе к ролику.

Автор проекта пригласил в студию 20 случайно выбранных человек и спросил у них: «Каким, по твоему мнению, должен быть идеальный Президент Татарстана?»

Гости студии отметили, что в качестве главы республики хотели бы видеть человека, который «вкладывает всего себя в развитие и продвижение своей страны», а также «любит республику и проживающих в ней граждан».

Татарстанцам важно, чтобы президент РТ обладал следующими качествами: открытость, доброта, справедливость и образованность. «Он должен быть равным, но, в то же время, руководить таким большим количеством людей», — отметил один из участников опроса.



