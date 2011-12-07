Минцифры РТ проведет обучающие занятия по пользованию электронными услугами по всей республике

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В Татарстане проведут специальные занятия для граждан по пользованию новыми государственными услугами в режиме онлайн. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель Минцифры РТ Илья Начвин.
«Многие пожилые люди у нас сейчас даже не зарегистрированы на портале. Есть с чем работать, есть что объяснять. Важно рассказать населению, в частности старшему поколению, как правильно пользоваться порталом, пройти регистрацию и так далее», — отметил Начвин.
Первые выездные мероприятия планируются на следующей неделе в Рыбной Слободе. До конца года провести такие же мероприятия пройдут и в других районах республики.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что теперь татарстанцы имеют возможность оформить разрешение на работу в такси через портал Госуслуг РТ.