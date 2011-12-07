В Татарстане таксистом теперь можно стать онлайн

Теперь татарстанцы имеют возможность оформить разрешение на работу в такси через портал Госуслуг РТ. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

«Любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в может удобном виртуально формате получить услугу и стать таксистом в короткие сроки», – рассказал спикер.

Ранее Глава Минцифры РТ заявлял, что до 2022 года Казань может стать первым городом в стране, где в электронном виде будет доступна любая муниципальная услуга.

Помимо этого, базовые станции сотовой связи в Казани будут соответствовать внешнему облику города.