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Реконструкцию трамвайных путей на улице Саид-Галеева в Казани планируют завершить 30 августа

Рабочие демонтировали 350 метров старых трамвайных линий.

В Казани на улице Саид-Галеева проходит реконструкция трамвайных линий. Работы планируют завершить к 30 августа, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В прошлые выходные проводился завершающий этап по переносу трамвайных путей. Рабочие демонтировали 350 метров железнодорожных линий и уложили 349 метров новых. 

Также в плане работников выпрямление путей, выправка в профиль и сварка стыков. Согласно проекту, железнодорожная колея была смещена на шесть метров. На сегодняшний день проводится балластировка и подъемка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана с начала лета отремонтировали 12 км трамвайных путей.

КВ
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