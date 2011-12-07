«Туполев» модернизирует ракетоносцы Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ для Минобороны РФ

Ракетоносец Ту-95МС усовершенствуют до уровня Ту-95МСМ на базе ПАО «Туполев» по заказу Минобороны РФ. Соответствующее соглашение было подписано на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе ОАК.

«В рамках глубокой модернизации на Ту-95МС установлены современные комплексы и системы бортового радиоэлектронного и общесамолетного оборудования, что существенно повышает показатели эффективности авиационного комплекса при применении по назначению. Ту-95МСМ — новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС», — говорится в сообщении.

Работы по усовершенствовании ведутся ПАО «Туполев» совместно с ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, какие самолеты представят на форуме «Армия-2021».