В Татарстане запустили первый в республике эко-бот

В Татарстане Министерство экологии республики совместно с медиахолдингом «Татмедиа» разработали телеграмм-бот, который будет информировать граждан об экологических инцидентах. Об этом сообщили в пресс-службе агентства «Татмедиа».

«У нас много каналов связи и инструментов, сейчас мы запускаем чат-бот. Я думаю, что расширение каналов связи станет способствовать тому, что экология будет защищена еще лучше!» — заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Для сообщения о нарушении необходимо запустить бота и выбрать способ обращения. Сделать это можно в мессенджере либо в интернет-приемной Минэкологии РТ. После указания адреса и геолокации остается только заполнить форму и отправить его. Обращение попадет прямо в ведомство.

Бота можно найти по ссылке или имени в поиске самого мессенджера: @ecology_rt_bot.