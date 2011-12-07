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Казанские подростки обнаружили в гараже несколько гранат

О своей находке они незамедлительно сообщили в экстренные службы.
При разборе гаража в Казани были обнаружены гранаты, сообщает «Татарстан-24». Находка была сделана во дворе одного из домов по ул. Коллективная. Подростки, которые нашли артефакты, сообщили об этом в полицию. На ул. Коллективная прибыли кинологи и другие специалисты. По предварительной версии, гранаты являются учебными.
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