Казанские подростки обнаружили в гараже несколько гранат

При разборе гаража в Казани были обнаружены гранаты, сообщает «Татарстан-24». Находка была сделана во дворе одного из домов по ул. Коллективная. Подростки, которые нашли артефакты, сообщили об этом в полицию. На ул. Коллективная прибыли кинологи и другие специалисты. По предварительной версии, гранаты являются учебными.