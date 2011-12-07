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Рустам Минниханов: В текущем году 25,5 млрд рублей направлено в дорожную сферу

Президент РТ считает, что благодаря социальным программам улучшается качество жизни в Татарстане.
Беспрецедентно большой объем работ осуществляется в Татарстане по развитию дорожной инфраструктуры. В текущем году 25,5 млрд рублей направлено в дорожную сферу, сообщил 24 сентября Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.«С 2010 года в Татарстане построено и отремонтировано свыше 5 тысяч км автомобильных дорог, построено 4 моста, приведены в порядок более 1000 городских дворов, подъездами с твердым покрытием обеспечено 426 населенных пунктов, где проживают 63 тысячи селян», — рассказал он.Президент РТ отметил, что благодаря реализуемым в республике программам улучшается качество жизни населения, развивается инфраструктура каждого муниципалитета и республики в целом. Теперь в каждом районе есть свои социальные, культурные и спортивные объекты. 
КВ
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