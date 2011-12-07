Второклассник из Челнов после драки попал в больницу

В Набережных Челнах второклассник после драки попал в больницу, пишут «Челнинские известия». «Скорую» ребенку вызвала мать пострадавшего. Школьник рассказал, что получил повреждения после драки со старшеклассником. Предварительная диагностика показала, что у ребенка ушиб мягких тканей головы.