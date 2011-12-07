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26 сентября в Казани пройдет школьная сельхозярмарка

Каждый район республики представит выращенный урожай и изделия народных промыслов на собственной площадке.

В предстоящую субботу, 26 сентября, в агропромпарке «Казань» состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народно-художественных промыслов. Эти плоды своих трудов горожанам представят образовательные организации районов республики, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.  

Каждый район республики представит выращенный урожай и изделия народных промыслов на собственной площадке. Среди участников — школы, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования. Посетители необычной сельхозярмарки смогут приобрести изделия, выполненные руками юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки. 

В программе ярмарки — концертная программа, также подготовленная силами учащихся и творческими коллективами районов республики. 

КВ
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