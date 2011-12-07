Минниханов поручил разработать механизм управления комплексным развитием территории

Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил поручения Правительству республики и Совету муниципальных образований.

В ежегодном послании Госсовету РТ Минниханов возложил ответственность обеспечить подготовку единых для агломераций документов территориального планирования. Кроме того, властям Татарстана нужно разработать эффективный механизм управления комплексным развитием территории.

Это, по мнению Президента РТ, позволит создать новые рабочие места по принципу «где живу, там и работаю». Аналогичная задача по комплексному развитию касается малых городов и сельской местности.

Также он отметил задачу по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».