Моргенштерн выступит в Казани: протесты против концерта не помешали

Вредит самосознанию молодежи

После трагических событий в Перми Рустам Минниханов разместил пост в своем Instagram-аккаунте с соболезнованиями родным погибших. Под постом начали появляться комментарии о том, что концерты таких исполнителей, как Моргенштерн и Элджей следует запретить, так как они «серьезно вредят самосознанию молодежи» и «могут привести к тяжелым последствиям».

В одном из комментариев упоминалось, что активисты отправили коллективное обращение на рабочую электронную почту президента РТ. Кроме того, были созданы обращения к руководству заведений, где планировались концерты Элджея и Моргенштерна. Тогда многие СМИ подхватили новость.

Во время традиционного брифинга, прошедшего в кабинете министров республики, глава пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова высказалась о запрете концерта.

«Президент — это не тот уровень власти, который принимает решения о проведении или непроведении концертов. Соответствующее обращение всегда направляется по принадлежности: это муниципалитет, на территории которого планируется проводить мероприятие», — пояснила Галимова.

Хоккей вместо рэпа

После концерт в «Татнефть-Арене» действительно был отменен. А среди купивших билеты пошли слухи, что теперь выступление родительского триггера из Уфы теперь можно посмотреть в ресторане Leto. Повлияли ли на это как-то протесты в Инстаграме Президента, услышали ли городские власти их, которые, по словам Галимовой, могли как-то повлиять на ситуацию — неизвестно.

Ясность внес ShowMakers group, которая организовывает концерт исполнителя. Там объяснили, что концерт отменен в связи с играми КХЛ, которые пройдут в том числе 3 октября. По этой же причине будут перенесены концерты Басты — 2 октября и Скриптонита — 29 октября.

Дело в том, обьясняет организатор концертов, что договор с площадкой подписывается на определенные даты, но по условиям договора, если КХЛ ставит матчи на те же дни, то хоккей оказывается в приоритете и концерты приходится переносить. В данном случае сложилась именно такая ситуация. Сейчас организаторы уже определились с новой датой концерта и в скором времени ее назовут.

В «Татнефть-Арене» подтвердили, что концерт не отменен, а перенесен.

«Мы концерты планируем за два-три года, а календарь КХЛ выходит летом. И у нас во всех договорах прописывается пункт, что в случае выпадения дня матча на какой-либо концерт, данный концерт подлежит отмене или переносу», — объяснили в арт-отделе «Татнефть-Арены».

Ресторан Leto заявил, что концерт Моргенштерна на их площадке в ближайшее время также не планируется. Путаница произошла из-за того, что ShowMakers group летом проводила там закрытую вечеринку, это, по видимому, и стало базой для слухов. Ни о каком концерте репера речи не шло.