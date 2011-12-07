Парламентарии РТ приняли бюджет республики в первом чтении

Первое чтение - важный этап рассмотрения бюджета, поскольку именно в этот период утверждаются общие финансовые показатели, такие как размер доходов и расходов, объем дефицита. Законопроект о бюджете, поступивший в Госсовет РТ в конце сентября этого года, был рассмотрен на заседаниях всех профильных комитетов парламента. Прошло его широкое обсуждение в формате парламентских слушаний. Кроме того, состоялось три зональных совещания с участием всех муниципалитетов республики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.Традиционно в режиме первого чтения предметом обсуждения становится прогноз социально-экономического развития Татарстана на очередной финансовый год и плановый период. Согласно прогнозу профильных министерств в 2019 году рост валового регионального продукта составит 2,1%, рост индекса промышленного производства - 3,3%. Зарплата вырастет на 5,6%. Индекс потребительских цен увеличится на 4,3%.В первом чтении законопроект о бюджете принят со следующими параметрами. По доходам: в 2019 году - в сумме 228 230 599,5 тыс. рублей, в 2020 году - 225 028 485,4 тыс. рублей, в 2021 году - 232 082 301,3 тыс. рублей. По расходам: в 2019 году - 232 381 876,4 тыс. рублей, в 2020 году - 229 787 279,5 тыс. рублей, в 2021 году - 237 432 59,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета в 2019 году составит 4 151 276,9 тыс. рублей, в 2020 году - 4 758 794,1 тыс. рублей, в 2021 году - 5 350 298,5 тыс. рублей.В расходах бюджета на ближайшие три года заложены ежегодное повышение заработной платы бюджетников в рамках майских указов Президента России (на 4,3% с 1 января 2019 года, на 3,8% - с 1 января 2020 года, на 4% - с 1 января 2021 года), индексация денежных выплат населению на размер инфляции (на 4,3% с 1 января 2019 года, на 3,8% - с 1 января 2020 года, на 4% - с 1 января 2021 года), увеличение размера стипендий (на 4,3% с 1 сентября 2019 года, на 3,8% - с 1 сентября 2020 года, на 4% - с 1 сентября 2021 года). При этом, согласно прогнозу, ожидается рост стоимости коммунальных услуг на 4,3% с 1 июля 2019 года, на 3,8% - с 1 июля 2020 года и на 4% - с 1 июля 2021 года.Как отметил министр экономики республики Фарид Абдулганиев, в 2018 - 2019 годах прогнозируется рост мировой экономики на уровне 103%. «Вместе с тем, по мнению экспертов, в мировой экономике возрастают риски, угрожающие перспективам роста в условиях протекционистской политики, растущих цен на энергоресурсы, рыночного давления на валюты некоторых развивающихся стран и в целом эскалации напряженности в данной сфере», - уточнил он.Однако, несмотря на внешние негативные факторы, в России наблюдается сохранение тенденции роста экономической активности. По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта России ожидается на уровне 101,8%. Прогноз социально-экономического развития республики основывается на сценарных условиях развития российской экономики, которые предусматривают среднегодовую стоимость нефти марки Urals в 2019 году на уровне 63,4 доллара за баррель, к 2024 году ожидается снижение до 53,5 доллара за баррель. При этом курс доллара, согласно прогнозу, будет расти с 63,2 рубля в 2019 году до 68 рублей в 2024 году.Фарид Абдулганиев подчеркнул, что в 2019 - 2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102 - 103,6%, что превышает среднероссийскую динамику.В сельском хозяйстве в 2018 году объем продукции оценивается в 263,3 млрд рублей. Как отметил Фарид Абдулганиев, в АПК республики реализуется ряд значимых инвестиционных проектов. В их числе он назвал строительство современного элеваторного комплекса в Заинске, молочных комплексов в 12 муниципальных районах республики и модернизацию производства на Казанском молочном комбинате. «Перспективным направлением также является создание сети агропромышленных парков, в том числе и в сельской местности, - считает министр экономики, - в этом году начато строительство пилотного проекта в Заинске».Прогноз Министерства экономики РТ относительно прибыли предприятий весьма сдержан. «Благоприятная конъюнктура рынка способствует наращиванию прибыли в добыче полезных ископаемых. Вместе с тем отмечается снижение прибыли в строительстве, сельском хозяйстве и торговле», - отметил Фарид Абдулганиев.Большую ставку профильное министерство делает на реализацию инвестиционных проектов крупных предприятий, новых резидентов особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. В целом планируется, что функционирование четырех ТОСЭР позволит создать в течение 10 лет не менее 17 тыс. новых постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в размере более 62 млрд рублей. Ключевой задачей современной экономики Фарид Абдулганиев назвал развитие малого и среднего бизнеса. Согласно прогнозу оборот малых и средних предприятий увеличится в 1,2 раза к уровню 2018 года - до 1,5 трлн рублей. Доклад министра экономики вызвал много вопросов у депутатов. Ильшат Аминов поинтересовался, за счет каких мер планируется развитие малого и среднего бизнеса, Артем Прокофьев - какое влияние окажет планируемое с 1 января 2019 года повышение ставки НДС. Свои вопросы задали руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, депутаты Тахир Хадеев, Рафаэль Юсупов, Леонид Барышев, Рифат Ганибаев и другие. В адрес профильного министерства прозвучал и вопрос о продолжении государственной поддержки частных подворий. «На следующий финансовый год все программы поддержки ЛПХ сохранены», - заверил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, отметив, что данные программы способствуют не только развитию деловой активности на селе, но и сохранению самого уклада сельской жизни, когда в сельскую местность переселяется молодежь.Развитие экономики позволило увеличить утвержденный в прошлом году прогноз доходной части от первоначально утвержденного бюджета текущего года на 12,6%, расходной части - на 13,2%. Традиционно основными источниками поступлений в республиканский бюджет остаются налоги на прибыль, на доходы физических лиц и акцизы. Как отметил министр финансов республики Радик Гайзатуллин, поступления налога на прибыль в следующем финансовом году прогнозируются в объеме 89,7 млрд рублей (37% налоговых доходов). Основную долю налога на прибыль формируют нефтяники. Поступление налога на доходы физических лиц - 77,6 млрд рублей (в консолидированный бюджет), 54,4 млрд рублей (в республиканский). Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет составляет 29,9 млрд рублей, в бюджет республики - 28,9 млрд рублей.Бюджет-2019 сохраняет социальную направленность, около 70% от общего объема расходов социально значимые. Порядка 90% расходов бюджета распределены по программам. Новым станет финансирование национальных проектов. На федеральном уровне утвержден ряд национальных проектов. Республиканские отраслевые министерства заключают соглашения с федеральными министерствами с определением пропорций софинансирования.«В целом бюджет ориентирован на ограничение роста общего объема расходов, чтобы гарантировать исполнение расходных обязательств и сохранение финансовой устойчивости, повышение эффективности расходов. Депутатами такой подход поддерживается», - подчеркнул председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, выступая с содокладом. По словам председателя профильного комитета, в проекте бюджета нашли отражение основные направления бюджетной и налоговой политики республики, содержащиеся в Стратегии экономического и социального развития до 2030 года, и задачи, поставленные в Послании Президента Татарстана Государственному Совету РТ. Леонид Якунин обратил особое внимание коллег на максимальную расшифровку и прозрачность бюджета. Документ представлен на двух государственных языках и содержит 3,6 тыс. листов. При этом расходный блок бюджета расшифровывается по ведомственной и функциональной структурам, а также в программном разрезе.По словам главы профильного комитета, планируется увеличение уровня софинансирования из федерального бюджета для Республики Татарстан до 81%.«В трехлетнем периоде наблюдается сохранение сложившейся тенденции роста экономической активности. Динамика основных макроэкономических показателей традиционно превышает общероссийские тенденции. В итоге это позволит повысить доходность и обеспечить социальную составляющую бюджета в 2019 году практически в два раза», - считает Леонид Якунин.В этом году увеличено финансирование социально-культурной сферы с учетом повышения заработной платы, сохранены и определены новые приоритеты на 2019 год в отраслях социальной сферы, такие как мероприятия по обеспечению детей до 3 лет местами в детских дошкольных учреждениях. Предусмотрено повысить результативность бюджетных расходов через реализацию государственных целевых программ. На эти цели направляется 90% расходов бюджета.Свое заключение на проект бюджета дала Счетная палата РТ. Как отметил ее председатель Алексей Демидов, в законопроекте соблюдены все ограничения, установленные законодательством в части объема государственного долга и расходов на его обслуживание, предельного размера дефицита и резервного фонда правительства.В целом одобрив законопроект, парламентарии высказали ряд замечаний и предложений. «Представленный проект бюджета по основным параметрам согласуется с положениями Стратегии-2030, - отметил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, подводя итог обсуждению. - Безусловно, есть объективные сложности в связи с санкциями, но я думаю, что бюджет реален, гармонично расписан по статьям. После принятия в первом чтении рассчитываем ко второму чтению также увидеть и бюджетную роспись».