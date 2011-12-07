Археологи, историки Татарстана, Таджикистана и Казахстана объединят силы в изучении и сохранении памятников истории

Вопросы дальнейшего сотрудничества, взаимодействия, обмена опытом ученые Татарстана, Таджикистана и Казахстана обсудили во время Международного археологического симпозиума, который состоялся в Казани.

Об этом рассказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, заместитель директора Института международных отношений КФУ по научной деятельности, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия КФУ Рафаэль Валеев на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Научный форум проходил в двух форматах: онлайн и офлайн. Организаторы симпозиума: Институт исследований Центральной Азии, Институт археологии Академии наук РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан.