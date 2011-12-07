Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Археологи, историки Татарстана, Таджикистана и Казахстана объединят силы в изучении и сохранении памятников истории

Татарстан, Таджикистан и Казахстан планируют развивать совместные проекты в сфере сохранения объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вопросы дальнейшего сотрудничества, взаимодействия, обмена опытом ученые Татарстана, Таджикистана и Казахстана обсудили во время Международного археологического симпозиума, который состоялся в Казани.

Об этом рассказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, заместитель директора Института международных отношений КФУ по научной деятельности, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия КФУ Рафаэль Валеев на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Научный форум проходил в двух форматах: онлайн и офлайн. Организаторы симпозиума: Институт исследований Центральной Азии, Институт археологии Академии наук РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан. 

КВ
Лента новостей