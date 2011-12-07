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В Казанском кремле появится новый музей

Музей истории Казанского кремля планируется открыть в столице Татарстана.

Новый музей расположится в комплексе зданий Присутственных мест на территории Казанского кремля. Раньше эти помещения занимали министерства и ведомства. Сейчас там идут реставрационные работы. После их окончания в обновленных залах откроется экспозиция, рассказывающая о важнейших событиях в истории Татарстана через призму истории Казанского кремля.

Как сообщил председатель правления АНО «Институт исследований Центральной Азии», директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, экспозиция музея будет создаваться с применением самых современных музейных технологий и оборудования, чтобы молодому поколению было интересно и познавательно знакомиться с историй кремля, становления государственности.

КВ
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