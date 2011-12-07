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Подведены итоги конкурса «Воспитатель года России»

Представительница Татарстана вошла в число 15 лучших.
В Орле завершился Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ. В конкурсе приняли участие представители 73 субъектов страны. «Воспитателем года» стала представительница Московской области. А воспитатель детского сада №26 Бугульмы Елена Махринская вошла в число лауреатов конкурса – 15-ти лучших воспитателей страны.
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