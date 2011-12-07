В Казани работает горячая линия по уборке снега

Жители Казани могут обратиться по телефонам горячей линии с вопросами по уборке снега, сообщает пресс-служба мэрии города. Уборка снега с городских улиц ведется круглосуточно, в первую очередь с дорог первой категории. Горожане могут обратиться по следующим телефонам: 555-07-96 (круглосуточно) – в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах;277-02-10 (с 9.00 до 18.00)264-30-96 (ночное время) – в Вахитовском и Приволжском районах;557-76-10 (круглосуточно) – в Кировском и Московском районах;272-01-05 (круглосуточно) – в Советском районе.