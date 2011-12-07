Предприниматели обсудят влияние пандемии на рынок труда

Как работать в условиях ограничений, какие новые профессии, востребованы в период пандемии, как создавать трудовые вакансии — эти и другие актуальные вопросы будут в центре внимания круглого стола, который проведет Торгово-промышленная палата РТ для предпринимателей 25 ноября.

Мероприятие пройдет в двух форматах — онлайн и оффлайн. В нем примет участие председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Шамиль Агеев и спикеры — известные эксперты. Они расскажут, как найти свою нишу на рынке труда в такое непростое время, как из коллектива сделать команду, ответят на все вопросы участников круглого стола. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.