Врачи РКБ провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли

Врачи РКБ научились удалять раковую опухоль через три прокола, сообщает пресс-служба больницы.

О своем диагнозе 57-летняя пациентка узнала во время планового обследования. На МРТ врачи заметили опухоль конечного отдела желудочных путей на ранней стадии.

Ранее данную операцию можно было провести только открытым путем, что влечет за собой долгое и тяжелое восстановление. Подобную операцию также осложняла избыточная масса тела и механическая желтуха.

Врачи отделения хирургии № 2 РКБ предложили женщине удалить опухоль альтернативным вариантом — через три прокола.

Операция длилась 8 часов, в течение которых врачи (завотделением хирургии № 2 Александр Киршин, хирурги Ленар Зиганшин и Станислав Понуркин) удалили через проколы желчный пузырь, 12-перстную кишку, головку поджелудочной железы, начальный отдел тощей кишки — около 15 см и лимфоузлы.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и находится под наблюдением в больнице.