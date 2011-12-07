В 2018 году в Татарстане отремонтировали 34 учреждения соцобслуживания за 121,3 млн рублей

В 2018 году отремонтировали 34 учреждения социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан на сумму 121,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.Капремонт провели в 11 домах-интернатах, 5 психоневрологических интернатах, в 8 реабилитационных центрах для детей и подростков и в 3 социальных приютах для детей и подростков. Кроме того, были отремонтированы социальный приют для несовершеннолетних, центр реабилитации инвалидов, комплексный центр соцобслуживания населения, центр соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов, Республиканский центр материальной помощи и центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих.Программа капитального ремонта учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан реализуется с 2015 года. С 2015 по 2017 год было отремонтировано 85 объектов. Общий объем финансирования составил 348,6 млн рублей.