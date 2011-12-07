Двое ветеранов из Татарстана примут участие в праздновании 75-летия снятия блокады Ленинграда

Двое ветеранов из Татарстана отправились в Санкт-Петербург для участия в торжествах, посвященных 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.Зинаида Бушуева и Альберт Комяков испытали на себе все тяготы жизни в осажденном городе. «Мне шел только девятый год, отца забрали на фронт. Остались только мама, я, младший брат и младшая сестра. Было очень тяжело, был голод, стояли морозы. Есть было нечего, нам всего по 125 г хлеба выдавали, людям приходилось есть лошадей и собак. Вода в трубах замерзала, отопления не было, поэтому мы жгли мебель и книги», – рассказала Бушуева.В 1943 году, после прорыва блокады, юную Зинаиду на поезде эвакуировали в Краснодарский край, а потом в Казань, где она и осталась жить.Альберт Комяков подробностей блокадной жизни почти не помнит, так как ему было всего четыре года. «В 1943 году нас с братом по “Дороге жизни“ отправили в детдом под Костромой, там мы жили до конца войны, пока нас не забрала мама», – пояснил он.После войны Комяков жил во Ржеве, Петрозаводске, Казани и многих других городах, работал слесарем, технологом, главным инженером на предприятиях.Сейчас Зинаида Бушуева и Альберт Комяков являются председателями Казанской общественной организации «Ветераны Великой Отечественной – жители блокадного Ленинграда». Организация занимается патриотическим воспитанием молодежи, активно участвует в различных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.По словам Бушуевой и Комякова, сейчас в Казани проживают 115 бывших жителей блокадного Ленинграда. Сегодня ветераны-общественники вылетели в Петербург. Там они побывают на параде по случаю 75-летней годовщины снятия блокады, в Большом концертном зале и на Пискаревском мемориальном кладбище.