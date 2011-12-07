Эксперт: Каждая десятая газовая плита в республике требует замены

Почти 10% газовых плит Татарстана нуждаются в замене, так как срок их использования истек. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другим газовым оборудованием в домах – водонагревателями, котлами и печами. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов.Он отметил, что на сегодняшний день в Татарстане насчитывается более 1,4 млн газовых плит, свыше 220 тыс. проточных газовых водонагревателей, более 560 тыс. газовых котлов и свыше 22 тыс. отопительных газовых печей. При этом количество газовых плит с истекшим сроком эксплуатации превышает 123 тыс. штук, а проточных водонагревателей – 31 тыс. штук. Кроме того, требуют замены 14 тыс. газовых котлов.«Это приборы, у которых истекли сроки эксплуатации и которые нуждаются в обязательном техническом обслуживании, а, возможно, и в диагностировании для безопасного использования. Для того чтобы все оборудование функционировало безопасно, необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание, а какое-то оборудование уже подлежит замене», – подчеркнул Крайнов.