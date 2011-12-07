Среди школьников Казани растет число стобалльников

В своем отчете он подробно остановился на качестве школьного образования. Одним из основных индикаторов являются результаты ЕГЭ, в частности, по двум обязательным для школьников предметам - математике и русскому языку. Начальник управления образования отметил, что средний балл по математике в Казани составляет 57,5 и это второй результат среди городов-миллионников. А средний балл по русскому языку вырос за последние десять лет с 55,8 до 74,5. По итогам прошлого учебного года в два раза - до 89 - выросло число стобалльников в Казани. Причем 8 из них получили 100 баллов по двум и более предметам.Не первый год Казань удерживает третье место по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. А по удельному весу олимпиадников от общего количества школьников Казань и вовсе на втором месте после Москвы. Особо Ильнар Хидиятов остановился на результатах работы 7 центров образования, созданных год назад путем объединения отстающих и успешных школ. По итогам года можно сделать вывод о том, что успешные школы не только не потеряли свои позиции, но и существенно подтянули отстающие школы. Если до объединения 600 учащихся этих школ учились во вторую смену, то теперь только 130. Помимо обязательного учебного плана школа готова предоставлять разные направления для развития способностей. Новым с этого года станет инженерное направление. Мэр Казани поддержал это начинание. «Однажды в разговоре с одним заслуженным конструктором он мне сказал, что конструкторами не рождаются, ими становятся в детских технических кружках», - сказал Ильсур Метшин.Много внимания уделяется здоровьесберегающим технологиям и спортивному развитию. В этом учебном году помимо привычных уже хоккейных, футбольных и баскетбольных школьных команд создано 138 волейбольных команд благодаря учреждению в Казани Школьной волейбольной лиги под кураторством Председателя Госсовета РТ, президента Федерации волейбола Татарстана Фарида Мухаметшина. Отдельно Ильнар Хидиятов отметил итоги программы капитального ремонта учреждений образования. Так, с 2012 года в Казани капитально отремонтировали 141 школу и 36 детских садов. Ведется строительство трех школ и 11 детских садов. В планах на 2020 - 2021 годы строительство еще 20 детских садов.По-прежнему актуальной остается проблема нехватки мест для малышей ясельного возраста. В этом году будет создано 1100 дополнительных мест для этой категории детей. В 2018 году был запущен новый проект по повышению квалификации руководителей учебных заведений «Вектор успеха» - директоров и завучей. Отдельные курсы разработаны для молодых руководителей с опытом работы до 3 лет, руководителей со стажем от 3 и от 10 лет. Кстати, лучшими директорами школы в Республике Татарстан в 2018 году признаны директор школы №39 Галина Назипова и директор лицея-интерната №2 Ирек Ризванов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.