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В столице РТ состоялся Всероссийский турнир по джиу-джитсу

В нем приняли участие около 120 спортсменов.
В выходные в Казани прошел Всероссийский турнир по джиу-джитсу им. Ш. Марджани, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Отметим, что муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин стал обладателем чёрного пояса джиу-джитсу 1 дана. Сертификат о присвоении титула ему вручил вице-президент Федерации джиу-джитсу России Георгий Куковеров. Муфтий РТ активно занимается этим видом спорта и с детства увлекается греко-римской (классической) борьбой.
КВ
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