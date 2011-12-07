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Друзья погибшей девушки на Бали нашли деньги на транспортировку тела в Казань

Всего на транспортировку тела собрали 700 тысяч рублей.

С помощью пожертвований на транспортировку тела погибшей на прошлой неделе во время отдыха студентки Казани Авелины Назаровой удалось собрать 700 тысяч рублей. По словам родных и близких, тело все еще находиться на Бали.

«Стоимость репатриации тел в московский DME составляет 7500 долларов: хранение умершего в холодильнике, бальзамирование, очистка и саван, перевязка покойного, (гроб запечатан цинком внутри), иммиграция, груз, таможенная очистка, таможня, карантин, вылет покойного из Балийской ДПС в московское ДМЗ, легализация документов в посольстве России в Джакарте», — сообщает о процессе подруга Назаровой в социальных сетях.

По ее словам, родные хотят ускорить процесс, но для этого потребуется еще 1000 долларов. А для перевозки из Москвы в Казань потребуется примерно 150 000 рублей.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, что 22-летняя жительница Казани утонула на Бали.

КВ
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