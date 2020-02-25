Погода в Татарстане на 26 февраля - метель и снежные заносы

Завтра, 26 февраля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, информирует Гидрометцентр РТ.

Утром на территории РТ ожидаются осадки в виде снега, из-за чего на дорогах образуются снежные заносы. Также ожидается метель. Все это приведет к ухудшению видимости на дорогах до 1 км и менее. Скорость ветра, в том числе и в Казани, будет достигать 15-18м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Казани — от 3 до 6 градусов ниже нуля.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане закрыли все ледовые переправы.