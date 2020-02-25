Сергей Миронов отчитался по благоустройству Кировского и Московского районов

Сегодня в мэрии Казани глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов отчитался об основных итогах 2019 года и планах на текущий год, сообщается на сайте мэрии Казани.

На встрече с Ильсуром Метшином Миронов сообщил, что в районе было капитально отремонтировано 36 дорог, 13 внутриквартальных проездов и 49 дворовых территорий. Также в рамках программ «Доступная среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», были установлены комфортные остановочные павильоны, новые дорожные знаки, лестничные сходы и пандусы, было обновлено дорожное полотно в 325 тысяч кв. метров. В этом году планируется благоустроить дворы по новой республиканской программе «Наш двор».

К тому же, на момент чемпионата WorldSkills провели ремонт в 10 образовательных организациях. На ремонт и строительство объектов социальных сфер ушло 72 млн рублей.

Также обновили дошкольные учреждения № 92, 288, 355, а одним из самых значимых событий стало строительство четырех новых детских садов, которые сейчас посещают 1153 ребенка.

За 2019 год в районах построили 6 спортивных универсальных площадок. Всего на территории районов на данный момент насчитывается 472 объекта физической культуры и спорта. После капитального ремонта открылся центр дзюдо «Батыр», в котором занимаются более 1 тысячи человек. Самым знаковым стало открытие ледовой арены в «Юдино» и стадиона «Локомотив».

Еще одним важным этапом стало открытие Юдинского МФЦ. Офис предоставляет около 180 услуг и предназначен для обслуживания 30 тысяч жителей, проживающих в Юдино и в округе поселка.

«Преобразились общественные пространства в городском лесопарке „Лебяжье“ — там благоустроены дорожки, проведено освещение, созданы условия для комфортного отдыха и досуга», — добавил Миронов.

В этом году в районах запланировано реализовать 80 различных проектов. Строительство пяти детских садов, завершение капитального ремонта ДК «Железнодорожников» и реконструкции стадиона «Локомотив» в Юдино, капремонт двух детских садов, гимназии-интерната № 4, двух подростковых клубов и благоустройство Сада рыбака.

Также «Казанские ведомости» сообщали, что для казанцев появился новый экспресс-офис по оказанию госуслуг.