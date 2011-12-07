В домах двух районов Казани временно отключат свет 26 февраля

26 февраля в ряде домов Советского и Приволжского районов Казани временно отключат электричество, сообщает исполком города.

Так, в Советском районе с 8.30 до 17.00 света не будет в домах на улицах: 4-й Ноксинский переулок, 4-я Полевая, 5-й Ноксинский переулок, 7-я Полевая, Вишневая, Грачиная, Дуслар, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Туманная, Тузганак, Центральная, Черемшановая, Яфраклы.

В это же время электричество отключат в Приволжском районе в по улицам: 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Авангардная, Бодрая, Горийская, Дудинская, Запорожская, Тюменская, Тюменский переулок, Адмирала Ушакова.

Отключение проводят в связи с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования.



