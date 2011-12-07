В Казани продается пивоваренный завод

В Казани появилось объявление о продаже завода по изготовлению пива. По словам автора, предприятие расположено в промышленном парке «Сокуры» Лаишевского района. Соответствующее объявление опубликовано на Avito.

Как утверждает предприниматель, в его собственности находится здание площадью 1 тысяча кв.м. Оно поделено на две зоны: производственную и складскую. На втором этаже помещения имеется офис.

Автор заявил, что завод может выпускать не только до 50 тысяч литров пива в месяц, но и заниматься производством изготовлением сидра, кваса, лимонада или газировки. В настоящее время на площадке производят традиционные сорта пива, продаваемые в розлив. Продукция распространяется через сеть небольших торговых точек и в гипермаркетах на отдельных стойках.