В Казани запустят туристический маршрут влюбленных

В столице РТ откроют маршрут влюбленных «Казань — город женихов». Об этом сообщила директор комитета по туризму Дарья Санникова, пишет «Бизнес Онлайн».

«Город ассоциируется с любовью, и мы сейчас готовим маршрут для самостоятельного путешествия по памятным местам, которые связаны с историями любви великих людей. Слоган: „Приехал на выходные — остался навсегда“», — рассказала она.

Также собеседник уточнила, что на данный момент маршрут только прорабатывается. Он будет визуализирован в виде онлайн и бумажной карты, куда войдут место встречи Габдулы Тукая и Зайтуны Мавлютовой, парк, где Лев Толстой гулял с Зинаидой Молоствова, пекарня, где работал Алексей Пешков, когда встретил Марию Деренкову.

Также она напомнила, что не случайно в Казани самая маленькая в Поволжье статистика разводов.

Напомним, что статус города женихов, Казань получила несколько лет назад. В прошлом году столица республики официально приобрела данный товарный знак.



