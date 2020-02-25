В Татарстане пьяный трудовик упал и уснул прямо на уроке

В Татарстане школьники сняли на видео пьяного трудовика. Дети опубликовали ролик в социальных сетях.

На кадрах видно, как преподаватель сидит на столе в кабинете труда, произносит что-то невнятное, держа перед собой сверток бумаги. Мужчину заметно шатает и, в конце концов, он теряет равновесие и падает за парту, ударяясь головой о пол.

В комментариях многие пользователи осудили подобное поведение преподавателя.

«Гнать надо таких из школы», «Ну это уже перебор, как никак преподаватель», «Не обязательно было пить!!! Стыдно», — пишут пользователи.

«Не обязательно было снимать на видео пьяного учителя. Проблему надо было решать с директором!», — пишут другие комментаторы.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани 50-летняя женщина провалилась в канализационный люк.