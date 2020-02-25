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В Татарстане уволили трудовика, который пришел на урок пьяным

С учениками, снявшими преподавателя на видео, провели этическую беседу.

В Татарстане администрация азнакаевской школы № 7 уволила трудовика, пришедшего на урок в пьяном виде, сообщили в районном управлении образования.

«13 февраля в МБОУ „СОШ № 7 города Азнакаево“ учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен», — уточнили в ведомстве.

С учениками-свидетелями данного инцидента провели «этическую беседу».

Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором учитель труда, находясь состоянии алкогольного опьянения, пришел на урок, упал со стола и уснул.

КВ
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