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Ведущий «Перехвата» Роман Ерыгин: Я никогда не думал, что могу стать героем своей же программы

Ведущий «Перехвата» попал в ДТП.

Ведущий «Перехвата» Роман Ерыгин стал героем своей же программы. ДТП произошло на перекрестке улиц Павлюхина и Газовая. По его словам, такое произошло с ним впервые за 14 лет.

Как сообщает «Татарстан 24», ведущий вызвал такси, водитель которого плохо ориентировался в местности. Как оказалось позже, таксист, управляющий Chevrolet Lacetti, также имел проблемы со знанием ПДД.

Собираясь повернуть с улицы Павлюхина на улицу Газовую, водитель такси не пропустил встречный KIA Ceed. В результате ДТП автомобили развернуло, а пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане сразу два автомобиля перевернулись в кювет.

КВ
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