Жителей республики приглашают поучаствовать в театральном конкурсе «Память народа»

В Татарстане пройдет III Всероссийский театральный конкурс «Память народа», посвященный памяти жертв Холокоста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РТ.

Организаторами конкурса выступают Молодежный парламент при Госдуме совместно с Евроазиатским Еврейским конгрессом и Всероссийским союзом еврейских студентов. Конкурс призван сохранить память о событиях Великой Отечественной войны и трагедии Холокоста, а также приобщить молодое поколение к театральному искусству.

Участвовать в конкурсе могут студенты и преподаватели различных образовательных организаций в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно до 20 марта отправить заявку и ссылку на YouTube c видеозаписью театральной постановки на почту holocaust-memory2019@mail.ru (с пометкой «Память народа»).

Ролики участников оценят по пяти направлениям: «Лучший спектакль», «Лучший сценарий», «Интересное режиссёрское решение», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее сценическое оформление спектакля».

Финал конкурса пройдет в Москве. Организаторы оплатят авторам и участникам лучших постановок проживание, питание и проезд.

Положение конкурса можно скачать с сайта министерства культуры РТ.